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    • Yaşam
    • 04.08.2021 11:53
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    • 04.08.2021 11:54
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    Engelli raporu yenileme 2021 nasıl yapılır? Engelli raporu nasıl alınır, kimlere verilir? Gerekli evraklar...

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Engelli raporu yenileme 2021 nasıl yapılır? Sorusu yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan engel durumu olan vatandaşlar süreli ve süresiz engelli raporu alabiliyor ve bu belge hayatın pek çok alanında haklar edinilmesine yardımcı oluyor. Peki yenileme işlemleri nereden yapılıyor. İlk kez çıkaracak olanlar ise Engelli raporu nasıl alınır, gerekli evraklar nelerdir? Sorgulamasını yapıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Engelli raporu yenileme 2021 nasıl yapılır?

    Engelli raporu yenileme 2021 nasıl yapılır? Engelli raporu nasıl alınır, gerekli evraklar nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından süreli olarak verilen engelli raporunun yenilenmesi için işlemler yapmak isteyen vatandaşlar detayları merakla araştırmaya başladı. İşte engelli raporu çıkarmak ve yenilemek isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler...

    ENGELLİ RAPORU NASIL ALINIR?

    Engelli raporu alabilmek için öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş hastanelere başvurmak ve muayene olmak gerekiyor. Muayene uzman doktor tarafından yapılmalıdır. Daha sonra muayene sonuçları sağlık kurulunda değerlendirilmektedir ve muayene sonucuna göre rapor verilmektedir.

    Tedavi edilebilir hastalar için süreli, tedavisi mümkün olmayan ve % 90 ve üzeri rapora sahip olan kişiler için süresiz rapor verilmektedir. Rapor almak için öncelikli şartlar;

    1- T.C. vatandaşı olmayan başvuru yapamaz.

    2- Engel yüzdesinin % 40 ve üzeri olmalıdır.

    Bu şartlara uyan engelliler rapor alabilmektedir ve sosyal haklardan faydalanabilmektedir. Rapor almak için hastanın rahatsızlığı ile ilgili polikliniğe başvurması gerekir. Kişide farklı hastalıklar varsa bu hastalıklarla ilgilenen polikliniklere ayrı ayrı muayene olması gerekir. Muayene öncesinde Sağlık Kurulunda başvuru belgesi almalıdır. Muayene sonrasında bu belge kurula teslim edilir. Daha sonra kurul hastanın engel yüzdesini belirlemektedir. Rapor çıktığı zaman kurul SMS yolu ile bilgilendirme işlemi gerçekleştirmektedir.

    ENGELLİ RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR 2021?

    Engelli Raporu için talep edilen belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

    1- T.C. kimlik belgesi,

    2- Çocuklar için başvuru işlemini annesi veya babası yapar. Vasisi olanlar mahkemenin verdiği vasi belgesini unutmamalıdır.

    3- Kurul 5 adet vesikalık fotoğraf istiyor. Bazı yerlerde fotoğraf kurulun önünde çekilmektedir.

    4- Engellilere özel başvuru form belgesi,

    5- İmzalı onaylı muayene belgesi,

    6- Eğitim alan engellilerin eğitim belgeleri

    Başvuru esnasında istenen belgelerdir. Başvuru işleminde bu belgelerden birinin eksik olması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmemektedir.

        ENGELLİ RAPORU NASIL YENİLENİR?

        İl Sağlık Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirilmeli ve engelli sağlık kurulu raporu yenileme talebini belirten dilekçe teslim edilmelidir. Bu kapsamda engelli vatandaşlar kendi ikamet illerinde yer alan Sağlık Müdürlüklerine giderek, temin ettikleri engelli sağlık kurulu rapor yenileme dilekçesini doldurmalı ve teslim etmelidirler. Aynı anda, gerekli evrakların da teslimi yapılır. İşlem ardından müdürlükçe inceleme yapılarak, onay verilir. Bu kapsamda yönlendirme yapılan, tam donanımlı bir devlet hastanesinde yeniden muayene işlemleri gerçekleşir. Tüm tetkikler ardından güncel rapora sahip olunur.

        Engelli sağlık kurul raporunun yenilenmesi sırasında var olan raporun kişilerin yanında bulunması gerekir. Engele konu olan durum değişebilecek düzeyde ise, raporların süreli olarak verilmesi sağlanmaktadır. Oranı değişebilecek otizm gibi durumlarda raporlar 2 ya da 5 yıllık sürelerle verilir. Ancak oranı doğuştan ya da kalıcı olarak sabitlenen durumlarda rapor süresiz verilir. Bu nedenle tekrar rapor başvurusunda bulunulması gerekmez.
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