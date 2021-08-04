Engelli raporu yenileme 2021 nasıl yapılır? Engelli raporu nasıl alınır, kimlere verilir? Gerekli evraklar...

Tedavi edilebilir hastalar için süreli, tedavisi mümkün olmayan ve % 90 ve üzeri rapora sahip olan kişiler için süresiz rapor verilmektedir. Rapor almak için öncelikli şartlar;

1- T.C. vatandaşı olmayan başvuru yapamaz.

2- Engel yüzdesinin % 40 ve üzeri olmalıdır.

Bu şartlara uyan engelliler rapor alabilmektedir ve sosyal haklardan faydalanabilmektedir. Rapor almak için hastanın rahatsızlığı ile ilgili polikliniğe başvurması gerekir. Kişide farklı hastalıklar varsa bu hastalıklarla ilgilenen polikliniklere ayrı ayrı muayene olması gerekir. Muayene öncesinde Sağlık Kurulunda başvuru belgesi almalıdır. Muayene sonrasında bu belge kurula teslim edilir. Daha sonra kurul hastanın engel yüzdesini belirlemektedir. Rapor çıktığı zaman kurul SMS yolu ile bilgilendirme işlemi gerçekleştirmektedir.

ENGELLİ RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR 2021?

Engelli Raporu için talep edilen belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

1- T.C. kimlik belgesi,

2- Çocuklar için başvuru işlemini annesi veya babası yapar. Vasisi olanlar mahkemenin verdiği vasi belgesini unutmamalıdır.



3- Kurul 5 adet vesikalık fotoğraf istiyor. Bazı yerlerde fotoğraf kurulun önünde çekilmektedir.

4- Engellilere özel başvuru form belgesi,

5- İmzalı onaylı muayene belgesi,

6- Eğitim alan engellilerin eğitim belgeleri

Başvuru esnasında istenen belgelerdir. Başvuru işleminde bu belgelerden birinin eksik olması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmemektedir.