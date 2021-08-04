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    • Yaşam
    • 04.08.2021 11:42
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    • 04.08.2021 12:25
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    Ankara'da Anıtkabir yakınlarındaki özel hastane inşaatında korkutan yangın

    Son dakika haberine göre Ankara'da Anıtkabir'in arkasında bulunan birözel hastanenin inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Yangının ardından siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken görüntülendi. Yangınla ilgili açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

    Ankara’da inşaat şantiyesinde korkutan yangın

    Ankara'da özel bir hastane inşaatında çıkan yangın söndürüldü.

    Alınan bilgiye göre, Yüksek Hızlı Tren Garı binasının yanında yer alan hastane inşaatında saat 11.30 civarında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin çevre güvenliğini almasının ardından itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına başladı.

    Dumandan etkilenen bir işçi de ayakta tedavi edildi.

    Bu arada Celal Bayar Bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

    Bölgeye gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Şahin, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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