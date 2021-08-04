Şahin, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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