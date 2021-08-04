Kilosu 4 bin TL! Yok satıyor stoklar tükendi





'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Beyaz çayın bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyleyen Alim, "Kanserden korur. Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller. Cildi güzelleştirir. Çok yüksek oranda antioksidan içerir. Tansiyon ve kolesterolü düşürür. Virüs ve bakterilere karşı etkisi kuvvetlidir. Zayıflamaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de vardır" diye konuştu.