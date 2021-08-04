Bu kadarına da pes artık! Yangın fırsatçıları yüzde 630 zam yaptı

Türkiye'de her dönemde ortaya çıkan fırsatçılar yangında da boy gösterdi. Pandemide maske fiyatlarını üçe katlayan fırsatçılar şimdi de yangındaki ihtiyaç listelerine göz dikti. Yangın söndürme topundan eldivene hatta yangın kremine kadar hemen hemen her ürünün fiyatı birkaç gün içinde yüzde 10'dan başlayıp yüzde 630'lara kadar varan oranlarda zamlandı.
ELDİVENE BİR GÜNDE %633 ZAM
Sosyal medyada sıkça dolaşan yangındaki ihtiyaç listesindeki ürünlerin fiyatlarını tek tek inceledik. En yüksek zammın ısıya dayanıklı yanmaz eldivene yapıldığını gördük.
Öyle ki, 2 Ağustos tarihine kadar 44 TL olan ısıya dayanıklı eldiven bir günde yüzde 633 artarak 330 TL'ye çıkartıldı. İkinci yüksek zam ise yangın söndürme topunda yapıldı. 6 ay önce 262 TL olan yangın söndürme topu 480 TL'den satılıyor.
AĞUSTOS'TA ARTIRDILAR
28 Temmuz'da başlayan yangınlarla birlikte zamlar da ayyuka çıktı. Örneğin 20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 TL iken 1 Ağustos itibarıyla yüzde 15 artışla 490 TL'ye çıktı. 28 Temmuz'da 165 TL olan tozlu 6 kg'lık yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 TL, 60 TL olan 1 kg'lık yangın söndürme tüpü de 2 Ağustos itibarıyla yüzde 17'lik artışla 69 TL'ye yükseldi.