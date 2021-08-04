Bu kadarına da pes artık! Yangın fırsatçıları yüzde 630 zam yaptı

MİNİMUM %8 YÜKSELDİ

Yangınla mücadelede vatandaşların dumandan etkilenmesini önlemek için en önemli gereçlerden biri de maske. Her ürüne olduğu gibi maskeye zam fırsatı da kaçırılmamış! 1 Ağustos'a kadar 215 TL olan aktif karbon filtreli maskenin fiyatı yüzde 11 artışla 241 TL'ye çıkarıldı.

31 Temmuz'a kadar 85 TL olan çelik burunlu iş ayakkabılarının fiyatı ise yüzde 10 artarak 90-95 TL'ye kadar yükseldi. 5 Temmuz'da 65 TL olan baret lambasının fiyatı yüzde 14 artışla 75 TL'ye, 28 Temmuz'a kadar 180 TL olan uzun görüşme mesafeli el telsizi ise yüzde 8'lik artışla 195 TL'ye çıktı.

KREMİ İKİYE KATLADILAR

Yangın sonrası olası kazalar için en temel ihtiyaçlarından biri de yara-yanık kremleri. Fırsatçılar bu oranlara da yüzde 180'lere varan oranlarda zam yaptı. 5 Temmuz'da 25 TL olan yanık kremi yangının başladığı hafta olan 29 Temmuz itibarıyla ikiye katlayarak 49 TL'ye çıktı. Yine yara-yanık izi giderici krem 5 Temmuz'da 100 TL'den satılırken, 2 Ağustos itibarıyla fiyatı yüzde 180 artışla 280 TL'ye çıkartıldı.

GIDAYA DAHİ GÖZ DİKTİLER

Fırsatçıların sadece yangın müdahale araçlarına değil bölgedeki insanların temel gıda ihtiyaçlarına da göz dikmesi pes dedirtti. Yangın bölgelerinde bulunan insanlara gıda desteği sağlamak için gönderilen konserve fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Örneğin, 200 gramlık 48 adet nohut pilaki fiyatının 28 Temmuz'a kadar 172 TL iken bu tarihten itibaren yüzde 77'lik artışla 306 TL'ye yükseldi.