Çanakkale'de bulundu! Tam 1900 yıl öncesine ait...

Bayan figürünün arkasında onun hizmetçisi, erkek figürünün arkasında ise onun hizmetçileri var. Erkek kişinin üst tarafından özel eşyaları, kitapları sandığı, kadının üst tarafında kalathos yer almakta. Erkek figürünün ön tarafından üzüm ve meyvelerin yer aldığı bir sehpa var. Altta da iki satırlık bir yazı var. Yazıtta şöyle söylüyor; 'Lucius azatlısı Lucius Furnius Lesbonax, bu steli kendisi ve azatlısı eşi Lucius Furnia Sympnerusa adına hayattayken adadı' şeklinde bir ibare var. Buradan mezar sahibinin ikisinin de başlangıçta köle olduklarını daha sonra Roma döneminde bunlara özgürlüklerinin verildiğini anlıyoruz. Köle oldukları zamanki isimleri birinin lesbonax, diğerinin ki Sympnerusa. Roma vatandaşlığı kazandıktan sonra aldıkları isim ise birinin Lucius Furnius, diğerinin ki de Lucius Furnia ismini almışlar.