Rus üniversite öğrencisi Fedorovich, İstanbul'da kayıplara karıştı: Rus anne, İstanbul'a geldi ve Türk polisine yalvardı

Tatil için Türkiye'ye gelen Rus öğrenci Makar Fedorovich Raginden'den 4 gündür haber alınamıyor. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ragbinden'in annesi Türkiye'ye gelerek, güvenlik birimlerine 'kayıp' başvurusu yaptı.

Raginden'in İstanbul Fatih'te kaldığı otelden çıktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Raginden'in iki hafta boyunca nerelerde gezdiği, kimlerle görüştüğü ve irtibatlı olduğu kişilerin bilgisine başvuran polis, gencin bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Acılı anne de, "Oğlumu bulun. Size yalvaıyorum" dedi.