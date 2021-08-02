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    • Yaşam
    • 03.08.2021 00:17
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    • 03.08.2021 00:17
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    Muğla Datça'da 72 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmek isteyen 72 göçmen yakalandı. Göçmenlerin, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

    DHA
    Kaçak göçmenler yakalanadı

    Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmek isteyen 72 göçmen yakalandı.

    Datça ilçesine bağlı Yazı Mahallesi Değirmenbükü mevkiinde, bir grup göçmenin ormanlık alanda görülmesi üzerine, jandarmaya haber verildi.

    İhbarı değerlendiren Datça Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu, saklanan 72 göçmeni yakaladı.

    Suriye ve İran uyruklu oldukları öğrenilen göçmenlerin, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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