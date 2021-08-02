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    • 03.08.2021 00:04
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    Fatih Kocamustafapaşa'da çocuklarını rehin aldıktan sonra pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs gözaltına alındı!

    İstanbul Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs önce çocuklarını rehin aldı daha sonra pompalı tüfek ve tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Şahıs olay yerine gelen özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

    DHA
    Fatih'i karıştıran olay!

    İstanbul Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs önce çocuklarını rehin aldı daha sonra pompalı tüfek ve tabancayla rastgele etrafa ateş açtı.


    Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen Ümit A., 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

    ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ
    Ümit A. bir süre sonra çocuklarını serbest bırakıp evin penceresinden pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye aralarında özel harekâtçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Özel Harekat polislerinin yaptığı operasyonla Ümit A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        "4-5 EL ATEŞ ETTİ"
        Olayın görgü tanıklarından Doğukan Doğu, "Bakkalın üst katından sıkmaya başladı. 4-5 el ateş etti. Olaydan 1 buçuk saat sonra güvenlik sağlandı. Özel kuvvetler gelip müdahale etti ve gözaltına aldı. Şahsı tanımıyorum. Yaralı da görmedim" ifadelerini kullandı.

        CEP TELEFONUNA YANSIDI
        Cep telefonuna yansıyan görüntülerde özel harekat polislerinin operasyon yaptıkları görülürken, diğer polis ekipleri de çevredeki vatandaşları camlardan uzak durmaları konusunda megafonla anons ederek uyardı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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