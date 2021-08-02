Fatih Kocamustafapaşa'da çocuklarını rehin aldıktan sonra pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahıs gözaltına alındı!

İstanbul Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs önce çocuklarını rehin aldı daha sonra pompalı tüfek ve tabancayla rastgele etrafa ateş açtı.



Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen Ümit A., 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı.