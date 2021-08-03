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    'Malulen' emekli olan İbo'nun maaşı kesildi: Sebebi ise...

    Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süre önce kendisini şaşkınlığa çeviren bir olay yaşadı... Silahlı saldırıda yaralandığı için ‘malulen’ emekli olan İbo’nun maaşı kesildi. Nedenti ise İbo Şov’a tekrar başlaması...

    ERDOĞAN YAPIK ULUSAL HABERLER-ISTANBUL
    İbo'nun maaşı gitti

    Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süre önce kendisini şaşkınlığa çeviren bir olay yaşadı... İstanbul'da 10 yıl önce silahlı saldırıda ağır yaralanan ve yıllar süren tedavi sonrasında mucize eseri hayatta kalan İbrahim Tatlıses'in 2017'de almaya hak kazandığı emeklilik maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesildi. 'Malulen emeklilik' kapsamında 3 bin 119 lira emekli maaşı alan Tatlıses'in maaşının kesilmesine gerekçe olarak uzun bir aradan sonra başladığı İbo Show programı gösterildi. Tatlıses'in bu karara itiraz etmediğine dikkat çekildi.

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    Haberler Yaşam 'Malulen' emekli olan İbo'nun maaşı kesildi: Sebebi ise...