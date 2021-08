Kadın doğum doktoru, at sevgisini ileriye taşıdı: Çiftlik kurup at yetiştirdi

Erzurum'da 30 yıldır Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Gül Demet Say Kömeç'in amatör başlayan at sevgisini çığ gibi büyüttü. Ardından Palandöken Dağları'nın eteğinde 67 dönüm arazi üzerine At Çiftliği Binicilik ve İhtisas Kulübü'nü kurdu.

Kömeç, "Hayata bakış açım değişti. Atlar olmadan bir yaşam düşünemiyorum. Kulüpte 28 at var. Erzurum'da at binmesini bilmeyen kimse kalmasın istiyorum" dedi. Atla tanıştığı günden itibaren hayata bakış açısının değiştiğini belirten 3 çocuk annesi Kömeç, "Binicilik, kan dolaşımını ve solunum sistemini iyileştirir. Düzenli bir şekilde binicilik sporunu yapan kişi duruşunu düzeltir, denge ve koordinasyonu gerçekleştirir" diye konuştu.