Tatilden dönen spora koşuyor! Diyetisyen ve özel spor dersi talepleri arttı

UZUN bayram tatilini dilediğince yiyerek geçirenler, dönüşte yeniden forma girmek için harekete geçti. Bayram tatili sonrasında özel spor dersi ve diyetisyen taleplerinde artış görüldü. Armut. com'un araştırmasına göre; kişisel antrenör, pilates ve diyetisyen talepleri platformda en çok rağbet gören talepler arasında yer aldı.

Bayramdan önceki haftaya göre pilates dersleri yüzde 50, online diyetisyen servisleri yüzde 69, diyetisyen servisleri yüzde 50, kişisel antrenör hizmetleri yüzde 79 oranında arttı.

ÜCRETLER NE KADAR?

Piyasada özel spor derslerinin saati 50 liradan başlıyor. Ünlü spor hocaları tercih edilirse ödenecek fiyat 500 liraya kadar çıkıyor. Diyetisyenlerin seans ücreti de en az 50 lira seviyesinde bulunuyor.

Ancak seansı 500 lira olan diyetisyen de var. Eğer paket program seçilirse, seans başına ödenecek tutar düşüyor. İsteyenler online hizmet alırken, yüz yüze görüşme ya da antreman yapma yolu da tercih edilebiliyor.

YÜZME DERSİ DE ARTTI

Sıcak havalarda serinlemek ve dinlenmek için kendine vakit ayırmak isteyenler, özel yüzme dersi hizmeti almayı tercih etti. Armut.com'un verilerine göre; bayramdan önceki haftaya göre yüzde 48 artış gösteren taleplerin yanı sıra, evlerine ve yazlıklarına yüzme havuzu yaptırmak isteyenlerin talepleri ise 3 katına çıktı.



Burcu Esmersoy, Çağla Şıkel gibi pek çok ünlü isim sporu neredeyse hiç aksatmıyor. Zaman zaman antrenör eşliğinde de çalışıyor.