Sultangazi Angola hattı

Angola'dan Türkiye'ye gelen aile, Sultangazi'de kiralık ev aradı. 2 kişiyle 3 bin 500 liraya anlaştı. Fakat parayı alan bu kişiler, bir adres ve anahtar verip kaçtı. Adrese giden aile ise evde oturan başka kişiler olduğunu görünce sokakta kaldı. 7 kişiye semt halkı sahip çıktı. Ailesiyle sokakta yaşayan Alberto Francesco Domingo, yaşadıklarını şöyle anlattı: 7 aylık bebekle 1 haftadır dışarıda kalıyoruz. Bebek ateşleniyor. Biz para ödedik ama dolandırıldık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Angola'da çalışıp biriktirdiğimiz paraydı. Ya paramızı ya da yaşamak için bir ev istiyoruz. Gidip hırsızlık yapamayız, nerede uyuyacağız biz?