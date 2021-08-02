SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Cinayette şoke eden detaylar: Cesedini parçalara ayırıp valizlerle taşıdı

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ BANYODA PARÇALARA AYIRDI

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde çıkan bir tartışmadan sonra boğarak öldürdüğünü ve şüpheleri üzerine çekmemek için de cesedi kendi evinde banyoda parçalara ayırıp dışarı çıkardığını kabul etti ve o parçaları tek tek çıkardığını da söyledi.