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    • Yaşam
    • 02.08.2021 08:52
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    • 02.08.2021 10:58
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    SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Cinayette şoke eden detaylar: Cesedini parçalara ayırıp valizlerle taşıdı

    Son dakika haberleri... Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu koronavirüse yakalandıktan sonra yanında kaldığı ablasıyla tartıştı. Bunun üzerine evden kimliğini bile almadan çıkan genç kız ablasına "Bir abiyle kalacağım" dedi ve izini kaybettirdi. Son dakika bilgisine göre Azra'nın cansız bedeni bulundu ve cinayete kurban gittiği anlaşıldı. A Haber muhabiri Yasin Anzerli'nin aktardığı bilgilere göre Azra iş yerinden tandığı Mustafa Murat Ayhan'ın evinde kaldı. Ayhan, Azra ile tartışması sonucu genç kadını boğarak öldürdü cesedini banyoda parçalara ayırdı ve dikkat çekmemek için vücudunun parçalarını valizlerle evden çıkarıp Antalya Kepez'de ormanlık gömdü.

    Günlerdir aranan Azra'dan acı haber

    Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu.

    Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Sonrasında ise aynı gün yaşanan kaçış ve izini kaybettirme süreci adeta ışık hızıyla gerçekleşti. İşte şüpheli olayla ilgili son dakika detayları:

    Antalya'da ikamet eden Azra testinin pozitif çıktığını eve giderek ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı.

        "HAVA ALACAĞIM" DEDİ VE GİTTİ
        Tartışma sırasında genç kız, ablasına, "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı.

        Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

        POLİSE BAŞVURDULAR
        Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu.

            Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattığı belirtildi. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

            ACI HABER BUGÜN GELDİ
            Maalesef Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber geldi. Azra'nın cansız bedeni bulundu genç kadının cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

            KAN DONDURAN DETAYLAR
            A Haber muhabiri Yasin Anzerli, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayetiyle ilgili şu kan donduran detayları verdi: Çok acı bir hadise ortaya çıktı. 28 Temmuz'dan beri haber alınamıyordu. Bir iş vesilesiyle Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği tespit edildi.

            VALİZ TAŞIDIĞI TESPİT EDİLDİ
            Güvenlik güçleri, bu kişinin ifadesinde şüphe tespit etti. Ardından bu şahsın evinde ve evinin sokağındaki kameralarda yapılan incelemelerde bir valiz taşıdığı tespit edildi. Tekrar gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin çarpraz sorgusunda cani suçunu itiraf etti.

                BOĞARAK ÖLDÜRDÜ BANYODA PARÇALARA AYIRDI
                Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde çıkan bir tartışmadan sonra boğarak öldürdüğünü ve şüpheleri üzerine çekmemek için de cesedi kendi evinde banyoda parçalara ayırıp dışarı çıkardığını kabul etti ve o parçaları tek tek çıkardığını da söyledi.

                KEPEZ'DE ORMANLIK ALANA GÖMDÜ
                Antalya Kepez'de ormanlık alanda bu parçaları gömdüğünü itiraf etti. Emniyet güçleri de olay yerine gittiğinde cesedi ortaya çıktı.
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                Haberler Yaşam SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber! Cinayette şoke eden detaylar: Cesedini parçalara ayırıp valizlerle taşıdı