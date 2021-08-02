Rizeli Gençağa-Asena Aksu çiftinin buruk sevinci: Üçüzlerini kucaklarına aldılar...

Gençağa Aksu, pandemi yüzünden işsiz kaldı. Evini nasıl geçindireceğini kara kara düşünürken eşi üçüz doğum yaptı. Şoka uğradı.

Rizeli Gençağa-Asena Aksu çifti, doğum için Trabzon'a gitti. Özel bir hastane ile anlaştı. Hiç beklemedikleri halde dünyaya gelen üçüz bebekle de büyük sevinç yaşadı. Fakat çok geçmeden acı gerçekle karşılaştı.

Pandemi nedeniyle bir süredir işsiz olan baba, bebeklerin masrafını görünce ne yapacağını şaşırdı. Üçüz bebeklerin kendileri için sürpriz olduğunu kaydeden baba Aksu, "İki yıllık evliyiz. O kadar doktora gittik, üçüz beklemiyorduk, çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Allah olmayanlara da versin. Şu an işsizim, çocuk bakıyorum. Yapacak bir şey yok. Şu an alışma sürecindeyiz. Allah inşallah bu yavruların rızıklarını da verir" dedi. Anne Asena Aksu da çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok istiyordum, Allah da isteyene veriyormuş. Allah herkese bol bol, üçer üçer versin. Doğum sezaryenle oldu. Çocuklarımızı sağ salim elimize aldık" diye konuştu.

Çocuklara Mihrima, İsmail Asaf ve Muhammet Haşim isimleri verildi.