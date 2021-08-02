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    • 02.08.2021 09:03
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    Kuşluk vakti ne zaman Diyanet? Saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kuşluk namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

    Müslüman alemi gündemde sıklıkla Kuşluk vakti ne zaman Diyanet? Saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. İslamiyet’te büyük öneme sahip olan ve Müslüman vatandaşlara farz kılınan namaz ibadetidir ve Peygamber Efendimiz de bu konuya büyük önem vermiştir. İslam alemi tarafından kuşluk vaktinde ne zaman ve nasıl kılınacağı merak edildi. İşte Kuşluk namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Sorgulamasının yanıtı…

    takvim.com.tr
    Kuşluk vakti ne zaman Diyanet?

    Kuşluk vakti ne zaman Diyanet? Saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kuşluk namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İşrak veya duha olarak da adlandırılan kuşluk namazının hangi vakitte kılınacağını öğrenmek isteyen Müslüman vatandaşlar hata yapmamak adına nasıl kılındığını da merak ederek araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    KUŞLUK NE DEMEK?

    İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen namaz, kulluğun ifadesidir. Namaz' da kul maddi ve manevi bir arınma içine girmektedir. Müslüman Rabbine namaz ile yalvarır. Yaradan'a yakarışı namaz ile olmaktadır. Farsça kökenli bir sözcük olan namaz, "kulluk, ibadet, dua etmek" manalarına gelmektedir.

    Namaz, sadece Hz. Muhammed'e verilmiş değildir. Namaz Hz. İbrahim peygambere de öğretilen bir ibadet biçimidir. İbadet, kulun Rabbi' ne karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren düşünce, duygu ve davranış biçimlerinin tümü için kullanılan bir kavramdır.

    Kuran-ı Kerim'de "salat", "zikir", kelimeleri de kullanılmıştır. İslam kaynaklarında, İslamiyet'in ilk dönemlerinden itibaren namazın mevcut olduğunu ve 5 vakit namaz farz kılınmadan önce sabah ve akşam olmak üzere günde 2 vakit kılındığı aktarılmaktadır. İslamiyet'te bugün bilinen şekliyle beş vakit namaz hicretten bir buçuk yıl kadar önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır. ( Diyanet İşleri Başkanlığı, www.diyanet.gov.tr, Buhari; Müslim, Tırmızi "Salat", 213 )

    Ruhu arındıran namaz ibadetinin vaktinde eksiksiz bir şekilde kılınması gereği Kuran'da çokça zikredilmiştir. Mesela bir ayette namazın, müminler için vakitleri belli bir farz olduğu belirtilmiştir. ( Nisa Suresi 4/103 ) Allah' u Teala açıkça kullarına namaz kılmayı emrettiğini açıklamaktadır. "Gündüzün iki tarafında ve gecenin, gündüze, yakın saatlerinde namaz kıl." ( Hud Suresi 11/114 )

    Namaz denildiğinde akla gelen günlük beş 5 vakit farz namaz olmakla birlikte hüküm bakımından değişik namazlar bulunmaktadır. Hanefi mezhebi haricindeki fakihler, namazı hüküm bakımından genellikle farz ve nafile olarak iki grupta ele almaktadırlar.

    Hanefi mezhebinde namazlar esas tasnif olarak; farz, vacip, nafile olmak üzere 3 grupta ele alınır. Yine bu mezhebe göre bir diğer tasnif ise Allah' u Teala'nın farz kıldığı namazlar ile Hz. Peygamber' in sünnetiyle sabit olan namazlar ve nafile namazlar şeklindedir.

        Kuşluk Namazı da böyle bir nafile namazdır. Halk arasında kuşluk namazı duha veya işrak namazı olarak da bilinmektedir. Kuşluk namazı, günün doğuşuyla birlikte , kerahet vaktinde kılınan bir namazdır.

        Kuşluk namazının çok sayıda hadiste de geçmektedir. Hz. Muhammed kuşluk namazı kılmıştır. Bu sebeple kuşluk namazına sahabeler de devam etmiştir. İşte tüm bu sebeplerden dolayı kuşluk namazı sıklıkla kılınması tavsiye olunmuş bir namazdır.

        KUŞLUK VAKTİ NE ZAMAN? KUŞLUK NAMAZI NASIL KILINIR?

        İşrak veya duhâ namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)
        Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).
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