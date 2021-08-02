Kuşluk vakti ne zaman Diyanet? Saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Kuşluk namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Namaz, sadece Hz. Muhammed'e verilmiş değildir. Namaz Hz. İbrahim peygambere de öğretilen bir ibadet biçimidir. İbadet, kulun Rabbi' ne karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren düşünce, duygu ve davranış biçimlerinin tümü için kullanılan bir kavramdır.

Kuran-ı Kerim'de "salat", "zikir", kelimeleri de kullanılmıştır. İslam kaynaklarında, İslamiyet'in ilk dönemlerinden itibaren namazın mevcut olduğunu ve 5 vakit namaz farz kılınmadan önce sabah ve akşam olmak üzere günde 2 vakit kılındığı aktarılmaktadır. İslamiyet'te bugün bilinen şekliyle beş vakit namaz hicretten bir buçuk yıl kadar önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır. ( Diyanet İşleri Başkanlığı, www.diyanet.gov.tr, Buhari; Müslim, Tırmızi "Salat", 213 )

Ruhu arındıran namaz ibadetinin vaktinde eksiksiz bir şekilde kılınması gereği Kuran'da çokça zikredilmiştir. Mesela bir ayette namazın, müminler için vakitleri belli bir farz olduğu belirtilmiştir. ( Nisa Suresi 4/103 ) Allah' u Teala açıkça kullarına namaz kılmayı emrettiğini açıklamaktadır. "Gündüzün iki tarafında ve gecenin, gündüze, yakın saatlerinde namaz kıl." ( Hud Suresi 11/114 )

Namaz denildiğinde akla gelen günlük beş 5 vakit farz namaz olmakla birlikte hüküm bakımından değişik namazlar bulunmaktadır. Hanefi mezhebi haricindeki fakihler, namazı hüküm bakımından genellikle farz ve nafile olarak iki grupta ele almaktadırlar.

Hanefi mezhebinde namazlar esas tasnif olarak; farz, vacip, nafile olmak üzere 3 grupta ele alınır. Yine bu mezhebe göre bir diğer tasnif ise Allah' u Teala'nın farz kıldığı namazlar ile Hz. Peygamber' in sünnetiyle sabit olan namazlar ve nafile namazlar şeklindedir.