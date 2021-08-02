Üvey babanın kan donduran tacizini günlük ortaya çıkardı: Kendimi asmayı düşündüm



KENDİMİ ASMAYI DÜŞÜNDÜM

O kadar baskı altındayım ki kendimi asmayı düşündüm. Yarın karne günü ve mutlu numarası yapmalıyım. Odama kamera koymayı bile düşündüm. Annemler odalarına kilit aldılar. Ben de almak istedim ama gerçeği asla söyleyemezdim. Canım çok sıkkın. Bana dokunduğunu, taciz ettiğini söyleyemiyorum. Yetti artık çok sıkıldım" yazdığı görüldü.

'NEFSİME HAKİM OLAMADIM'

Hem A.B.B.'nin ifadelerinden hem de günlüklerden cinsel tacizin ortaya çıkmasının ardından anne J.O.'nun şikayeti üzerine Engin O., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Engin O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Engin O. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.