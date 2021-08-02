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    Havalimanı hırsızları drone ile yapılan trafik denetiminde yakalandı | Yurttan haberler

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda cep telefonu ve çanta hırsızlığı yapan 3 kişi, ekipleri harekete geçirdi. İşte haberin detayları ve 2 Ağustos tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan haberler...

    'Drone' kaçmayın

    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda cep telefonu ve çanta hırsızlığı yapan 3 kişi, ekipleri harekete geçirdi. Zanlıların, takip edilen görüntülerle havalimanından hareket eden bir otobüse bindikleri belirlendi.



    Drone ile trafik denetimi yapan ekipler, otobüsü denetim noktasında çevirdi. Fransız uyruklu 3 hırsızı kıskıvrak ele geçirdi.



    KALP YARASI!
    Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık memuru olan Cuma Ali Ceylan, evinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ceylan'ın kızı C.C. (15) mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Genç kızın kalbinden bıçakladığı babası yere yığıldı. Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan C.C, "Annemin feryadına yüreğim dayanmadı. Kendimi kaybettim" dedi.



        NEREDESİN GÖKKIZ
        K.Maraş Andırın'de üç gün önce sabah yürüyüş yapmak için evden çıkıp ormanlık alana giden ve geri dönmeyen öğretmen Emine Gökkız'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Andırın halkı da destek veriyor. Gökkız'ın yakınları "Mutlaka başına kötü bir şey gelmiştir" diyerek endişeli bekleyişini sürdürüyor.



        EN ACI PİKNİK!
        Tokat'ta Elif Saltık (30), 3 arkadaşıyla birlikte piknik yapmaya başladı. Bu sırada yanlarında bulunan tabanca, kazara ateş aldı. Vurularak ağır yaralanan Saltık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastane önünde sedyeye konulurken talihsiz kadının üzerinden mermi çekirdeği düştü. 3 kişi gözaltına alındı.



        EVİNE DÖN AZRA
        Antalya'da 4 gün önce evden ayrılan üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu geri dönmedi. Ailesi genç kıza seslendi: Bir an önce gel kızım...

        DELTA PANİĞİ
        Bartın'da KPSS'ye giren bir kişide Delta varyantına rastlandı. Salonda bulunan 30 kişi karantinaya alındı.
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