Havalimanı hırsızları drone ile yapılan trafik denetiminde yakalandı | Yurttan haberler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda cep telefonu ve çanta hırsızlığı yapan 3 kişi, ekipleri harekete geçirdi. Zanlıların, takip edilen görüntülerle havalimanından hareket eden bir otobüse bindikleri belirlendi.
Drone ile trafik denetimi yapan ekipler, otobüsü denetim noktasında çevirdi. Fransız uyruklu 3 hırsızı kıskıvrak ele geçirdi.
KALP YARASI!
Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık memuru olan Cuma Ali Ceylan, evinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ceylan'ın kızı C.C. (15) mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Genç kızın kalbinden bıçakladığı babası yere yığıldı. Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan C.C, "Annemin feryadına yüreğim dayanmadı. Kendimi kaybettim" dedi.