Havalimanı hırsızları drone ile yapılan trafik denetiminde yakalandı | Yurttan haberler





NEREDESİN GÖKKIZ

K.Maraş Andırın'de üç gün önce sabah yürüyüş yapmak için evden çıkıp ormanlık alana giden ve geri dönmeyen öğretmen Emine Gökkız'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Andırın halkı da destek veriyor. Gökkız'ın yakınları "Mutlaka başına kötü bir şey gelmiştir" diyerek endişeli bekleyişini sürdürüyor.







EN ACI PİKNİK!

Tokat'ta Elif Saltık (30), 3 arkadaşıyla birlikte piknik yapmaya başladı. Bu sırada yanlarında bulunan tabanca, kazara ateş aldı. Vurularak ağır yaralanan Saltık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastane önünde sedyeye konulurken talihsiz kadının üzerinden mermi çekirdeği düştü. 3 kişi gözaltına alındı.







EVİNE DÖN AZRA

Antalya'da 4 gün önce evden ayrılan üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu geri dönmedi. Ailesi genç kıza seslendi: Bir an önce gel kızım...



DELTA PANİĞİ

Bartın'da KPSS'ye giren bir kişide Delta varyantına rastlandı. Salonda bulunan 30 kişi karantinaya alındı.







