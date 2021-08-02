Bir 'İlke' imza attı!

Yaşar Üniversitesi mezunu genç mimar İlke Hiçsönmezler, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması'na katıldı. 23 projeden ilk 12'ye girerek 500 bin liralık hibe ödülü kazandı.
KONYA'YA KEDİ EVİ!
Bu para ile projeyi Konya Halkapınar belediyesi ile birlikte hayata geçirme kararı aldı. 7 ay içinde tamamlanması planlanan proje kapsamında 6 bin 500 metrekarelik alada bir merkez kurulacak. Üç adet bloktan oluşacak merkezde 64 kedi için hizmet sunulacak. Can dostların bakım ve tedavileri yapılacak.
KONYA'YA KEDİ EVİ!
Bu para ile projeyi Konya Halkapınar belediyesi ile birlikte hayata geçirme kararı aldı. 7 ay içinde tamamlanması planlanan proje kapsamında 6 bin 500 metrekarelik alada bir merkez kurulacak. Üç adet bloktan oluşacak merkezde 64 kedi için hizmet sunulacak. Can dostların bakım ve tedavileri yapılacak.