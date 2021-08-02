12 bin yıllık Dipsiz Göl artık çöl

Skandal olay Gümüşhane'de yaşandı. Taşköprü Yaylası'nda bulunan Dipsiz Göl, 2019'da define bulmak için kazıldı! Tepki çeken olayın ardından 12 bin yıllık göl için kurtarma planı hazırlandı. Yeniden doğal kaynaktan su verilen göl, eski görüntüsüne kavuşamadı. Dün gelen görüntüler ise yürek sızlattı. Çünkü gölden geriye yalnızca bir çöl kalmıştı







TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, "Burada göl olduğunu bilen göçmen kuşlar var. Bu ekosistemin çökmemesi gerek. Bunun için burada suyun bulundurulması lazım" ifadesini kullandı. Bölgeyi ziyaret eden Ahmet Sefa Ergin ise "Yıllardır gelip gidiyorum ben buraya. Rengarenk çiçeklerle bezeli bir yerdi ve su doluydu. Çölleşmiş durumda şu an göl" açıklaması yaptı.





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