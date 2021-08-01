Mega kentte taksi çilesi bitmedi! 400 ruhsat iptal edildi

İstanbul'un trafik çilesine taksiciler de eklendi. Yolculara kaba davranan, yasak olmasına rağmen sigara içen şoförler, vatandaşı canından bezdirdi. Mega kentin 'sarı bela'larıyla ilgili şimdi de taksimetre skandalı gündeme geldi.

İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren taksiler, farklı taksimetre yazılımı kullanarak müşterilerden fazla para istedi. Son olarak bir aile, İstanbul Havalimanı'ndan iki ayrı taksiye bindi ve Pendik'e gitti. Peş peşe giden taksiden biri 282, diğeri ise 304 lira istedi! Ailenin şikayeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Farklı yazılım kullanan 400 aracın izin belgesi iptal edildi. 302 taksi için "şartlı yaptırım" uygulandığını belirtildi. Araçların normal taksimetreye dönmeleri halinde ruhsatlarının aktif hale getirileceği belirtildi.

YOLCU BEĞENMİYORLAR

İstanbullular taksiden yaka silkti! Herkes, yakın mesafe için şoförlerin yolcu almadığını söyledi. Aygün Nuriyeva ise "Çoğu zaman "Nereye?" diye soruyor. Sonra iptal ediyor. Hiç memnun değilim" dedi.

VATANDAŞTAN ŞİKAYET YAĞDI

AÇ gözlülük yapanlara oh olsun...

HELAL olsun. Senelerdir milleti dolandırdılar

DESTEKLIYORUM. Ayıklayın çürük elmaları...

HEPSINI iptal edin. Rezalet hizmet veriyor taksiciler!

ARACIMI havaalanı otoparkına bırakıyorum. Taksiden daha ucuza geliyor. Resmen insanları kazıklıyorlar!

ELINIZE sağlık. Sahtekarlara aman vermeyin.

ÇOĞU taksi şoförüne ahlak, edep, etik, davranış, giyim kuşam, taksilerin temizliği konusunda eğitim verilsin.

SABIHA Gökçen de denetlensin.

TAKSILER berbat halde İstanbul'a hiç yakışmıyor.

KISA mesafe diye almadığınız müşterilerin ahı tuttu!