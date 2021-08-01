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    LGS’de nakil sonucu heyecanı

    LGS Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları için heyecan dorukta. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen ve yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler 1. nakil tercihlerini yaptı.

    LGS’de nakil sonucu heyecanı

    LGS Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları için heyecan dorukta. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen ve yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler 1. nakil tercihlerini yaptı. 26-30 Temmuz tarihleri arasında yapılan 1. nakil tercihlerinin sonuçları 2 Ağustos tarihinde www.meb.gov. tr adresinden açıklanacak. Adaylar nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil tercih başvurularını 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapacak ve 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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