LGS’de nakil sonucu heyecanı

LGS Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları için heyecan dorukta. LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen ve yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler 1. nakil tercihlerini yaptı. 26-30 Temmuz tarihleri arasında yapılan 1. nakil tercihlerinin sonuçları 2 Ağustos tarihinde www.meb.gov. tr adresinden açıklanacak. Adaylar nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. nakil tercih başvurularını 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapacak ve 9 Ağustos'ta açıklanacak.

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