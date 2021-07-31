Renkli işbirliği! Yepyeni bir saaat...

, grafiti sanatçısıişbirliği ile yeni bir saati hayata geçirdi. Kavisli safir kristal kubbe ve yan tarafında dört pencere ileyerleştirilen saat, bu sayede içerideki sanatın tam olarak görülmesini sağlıyor. Üç boyutlu karakterler ve cesur renklerin yer aldığısaatinden, sadece 9 kişide olacak. Bu saate sahip olmak isteyenler, her bir saat içinyani yaklaşıködemek zorunda kalacak.uygulama harcamaları bu yılın ilk yarısındaoranında artarakyaklaştı. Sadece mobil oyunlara iseharcama yapıldığı belirlendi. Sensor Tower verilerine göre, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık