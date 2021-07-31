Renkli işbirliği! Yepyeni bir saaat...

JACOB & Co., grafiti sanatçısı Alec Monopoly işbirliği ile yeni bir saati hayata geçirdi. Kavisli safir kristal kubbe ve yan tarafında dört pencere ile 18 ayar altından bir kasaya yerleştirilen saat, bu sayede içerideki sanatın tam olarak görülmesini sağlıyor. Üç boyutlu karakterler ve cesur renklerin yer aldığı Astronomia Monopoly saatinden, sadece 9 kişide olacak. Bu saate sahip olmak isteyenler, her bir saat için 600 bin dolar, yani yaklaşık 5 milyon lira ödemek zorunda kalacak.
45 MİLYARLIK OYUN
Küresel uygulama harcamaları bu yılın ilk yarısında yüzde 24 oranında artarak 65 milyar dolara yaklaştı. Sadece mobil oyunlara ise 44.7 milyar dolar harcama yapıldığı belirlendi. Sensor Tower verilerine göre, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72.5 milyar mobil uygulama indirildi.
45 MİLYARLIK OYUN
Küresel uygulama harcamaları bu yılın ilk yarısında yüzde 24 oranında artarak 65 milyar dolara yaklaştı. Sadece mobil oyunlara ise 44.7 milyar dolar harcama yapıldığı belirlendi. Sensor Tower verilerine göre, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72.5 milyar mobil uygulama indirildi.