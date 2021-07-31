Pandemiyle mücadele eden hastanelerin başhekimleri vaka sayılarındaki 'aşı' detayına dikkat çekti

Coronavirüs, tedbirsizlikten beslendi. Vaka sayısı yeniden 22 bin 161'e yükseldi. Pandemiyle mücadele eden hastanelerin başhekimleri son durumu şöyle değerlendirdi:

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: Yoğun bakımda yatan hasta sayımız 32. Bunların arasında aşı takvimini tamamlamış hiç kimse yok.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Yatanlarda en büyük grup aşı olmamış gençlerimiz...

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İdris Kurtuluş: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 2'si aşılı ama yüzde 98'i aşısız hastalardan oluşuyor.

NOTLAR

İSRAİL'DE 60 yaş üzeri vatandaşlara 3'üncü doz aşılama başlıyor.

AVUSTRALYA'NIN Sidney kentinde COVİD-19 yasaklarının denetimi için asker sokağa indi.

MACARİSTAN'DA sağlık personeline aşı zorunlu hale geldi.

AMERİKA'DA aşı karşıtlığına karşı teşvik paketi gündeme geldi. ABD Başkan Joe Biden, "Aşı olanlara 100 dolar verilsin" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Delta varyantının su çiçeği kadar bulaşıcı olduğunu söyledi.

DİLAN KAYA