Suya inen yatların sayısı her geçen gün artıyor ancak Azzam'ı hâlâ geçen yok

Pandemide yat turizminin yıldızı parlarken, suya inenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Çok sayıda yeni yatın inşaatı da sürüyor. Ancak uzunlukta 2013 yılında inşa edilen Azzam'ı hâlâ geçen yok. 180 metrelik boyuyla Azzam, dünyanın en uzun yatı unvanını koruyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Khalifa bin Zayed Al Nahyan'ın sahibi olduğu Azzam'ın içinde bir denizaltı bulunuyor.
Muhtemel saldırılara karşı kendi özel füze savunma sistemine de sahip olan yatın, 365 gün denizde ilerlemesi halinde masrafı 65 milyon doların üzerine çıkıyor. Nahyan'ın yılda 60 gün kullandığı yat, kiraya verilebiliyor. 47 kamarası olan yatın değeri 605 milyon dolar.
Muhtemel saldırılara karşı kendi özel füze savunma sistemine de sahip olan yatın, 365 gün denizde ilerlemesi halinde masrafı 65 milyon doların üzerine çıkıyor. Nahyan'ın yılda 60 gün kullandığı yat, kiraya verilebiliyor. 47 kamarası olan yatın değeri 605 milyon dolar.