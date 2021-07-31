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    • Yaşam
    • 31.07.2021 21:44
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    • 31.07.2021 21:44
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    Kocaeli'de yangın! 10 dönüm sazlık kül oldu

    Son dakika haberleri... Kocaeli'deki İzmit Sulak Alanı'nda bulunan sazlıkta çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm sazlık alan zarar gördü.

    İHA
    Kocaeli'de 10 dönüm sazlık kül oldu!

    Kocaeli'deki İzmit Sulak Alanı'nda bulunan sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.

    İzmit Körfezi'nin doğu ucunda bulunan ve göç mevsiminde kuşların uğrak noktası olan İzmit Sulak Alanı içerisindeki sazlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    10 DÖNÜM SÖZLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ
    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm sazlık alan zarar gördü.

    Polis, yangının çıktığı sırada bir kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı iddiası üzerine bölgede araştırma başlattı.

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