Olacak iş değil! Anız yakan çiftçiye 2 bin 800 TL ceza kesilirken yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Son günlerde artan orman yangınlarına karşı teyakkuzda olan İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde orman yangını ihbarı aldı. Olay yerine müdürlüğe ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, anız yangınını ormana sıçramadan söndürdü. 8 dönümlük alanda meydana gelen yangının, anız yakılmasından dolayı kaynaklandığı belirlenirken, anız yaktığı tespit edilen Z.A.'ya Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince her dönüm başı 350 liradan toplam, 2 bin 800 cezai işlem uygulandı.