İstanbul Avcılar'da tahliye edilmiş binada erkek cesedi bulundu!

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binada erkek cesedi bulundu.

KÖTÜ KOKULAR GELDİ

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta yaklaşık 5 ay önce kentsel dönüşüm projesi dolayısıyla tahliye edilmiş 4 katlı binaya kalorifer peteğini sökmek üzere giren Doğancan Gıdık, evden kötü kokular geldiğini fark etti.