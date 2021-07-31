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    • Yaşam
    • 31.07.2021 20:27
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    • 31.07.2021 20:28
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    İstanbul Avcılar'da tahliye edilmiş binada erkek cesedi bulundu!

    Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binada erkek cesedi bulundu. Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Kötü kokular acı gerçeği ortaya çıkardı

    İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan bir binada erkek cesedi bulundu.

    KÖTÜ KOKULAR GELDİ
    Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta yaklaşık 5 ay önce kentsel dönüşüm projesi dolayısıyla tahliye edilmiş 4 katlı binaya kalorifer peteğini sökmek üzere giren Doğancan Gıdık, evden kötü kokular geldiğini fark etti.

    CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTILAR
    Evin içerisini kontrol eden Gıdık, yerde hareketsiz bir kişi gördü. Gıdık'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        Haberler Yaşam İstanbul Avcılar'da tahliye edilmiş binada erkek cesedi bulundu!