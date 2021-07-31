Damla Aycan soruşturmasında 3 kişi tutuklandı (Yurttan haberler)





CANLI KANLI HESAPLAŞMA

G.Antep'te muhtar Mustafa Kaygın'ın öldürülmesi nedeniyle kavgalı olan akraba iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Kaygın'ın yeğeni Mesut K.'nın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, muhtarı öldüren Kenan K.'nın kardeşi Cahit K.'ya isabet etti. K, can verdi.



TAKSİYE ÇEKİDÜZEN

İBB, taksimetreyi bozup fazla para talep eden taksileri belirledi. 150 aracın ruhsatını iptal etti.



MOBİL OKUL GELİYOR

Bakan Selçuk, açıkladı: 11 ilde 'Mobil Okul' projesi başlıyor.



ÖNCE DİRENDİ SONRA PES ETTİ

Eskişehir'de kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y., "ikna olmayacağım" dedi. Eskişehir Özel Harekat Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 saatlik ikna çabalarının ardından silahsız teslim olan Adil Y. gözaltına alındı. Son dönemdeki psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye yatırılan Adil Y., 3 ay boyunca tedavi altında tutulacak.



TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU

Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Semerkant Mahallesi'nde ünlü markaların taklit ürünlerini sattığı tespit edilen iş yerlerine, polis ekipleri tarafından marka avukatı eşliğinde baskın düzenledi. Baskınlardan haberdar olan bazı esnaflar, kepenk kapatarak iş yerlerinin önünden ayrılmadı. Bir süre polisle tartışan esnaflardan 5'i gözaltına alındı. Esnaflar daha sonra serbest bırakıldı.







