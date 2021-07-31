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    Damla Aycan soruşturmasında 3 kişi tutuklandı (Yurttan haberler)

    Damla Aycan'ın (23) ölümüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İşte haberin detayları ve 31 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan haberler...

    İntihar mı cinayet mi!

    Gaziantep'te kocası evdeyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Damla Aycan'ın (23) ölümüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

    Aycan'ın 2 gün önce evinde ölmesinin ardından gözaltına alınan eşi Mehmet Aycan, kayınvalidesi Ayşe Aycan ile eşinin dayısı Mehmet Aslan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Savcılık tarafından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan 3 kişi "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.



    HÜSEYİN AVNİ COŞ KALBİNE YENİLDİ
    2015-17 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş (62), dün akşam asansöre binerek İstanbul İstinye'deki evine giderken fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi. Coş, 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.



    30 SANİYEDE 1 KİŞİ ÖLÜYOR
    Hepatit virüsleri salgın sürecinde hastalar ve taşıyıcılar hastaneye gitmekten çekindiği için yayılmaya devam ediyor. Gastroenteroloji Uz. Dr. Koray Tuncer; 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle hepatit virüsü hakkında bilgi verdi: 30 saniyede bir kişinin öldüğünü unutmamalıyız...



        AFERİN YASMİN
        2016'da ülkemize sığınan Suriyeli 'Altın Beyin' Yasmin Nayal, üniversiteyi birincilikle bitirdi. Türk halkına seslendi: Bana iyi bir hayat sunduğu için Türkiye'ye minnettarım. Umarım benim de size iyiliğim dokunur.



        PES ETMEK YOK!
        Kocaeli'de yaşayan 19 yaşındaki Mustafa Pektaş, hayata karşı verdiği savaşıyla ailesini gururlandırıyor. 15 yaşındayken tesadüfen kanser olduğunu öğrenen Pektaş'ın hayatı hastalığı sebebiyle alt üst oldu. 1 buçuk yıl kemoterapi gören ve okula gidemeyen genç, tedavisinin ardından okula gitmek istese de pandemi sebebiyle gidemedi. Ailesinin desteği ve arkadaşlarının yardımı ile derslerde de başarı elde etti. 1 yıllık lise eğitimi olan Pektaş, girdiği üniversite sınavında 522 puan alarak Türkiye 304'üncüsü oldu. Doktor olmayı hedefleyen ve kendi gibi hasta insanları iyileştirmek isteyen genç adama destek büyük.



        DEMİR ADAM!
        Müzik dünyasında "absolut", "perfect pitch" veya "mutlak kulak" olarak isimlendirilen, referans sese ihtiyaç duymadan bir sesin nota değerini söyleme becerisine sahip otizmli Raci Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü tamamlamayı başardı. California Üniversitesinin sınavından tama yakın puana alan, notalarına bak madan sayı sız parçayı keman, piyano, akordiyon, çello gibi müzik aletleriyle çalabilen otizmli Raci Demir (23), toplumsal ön yargılarla başlayıp hukuki mücadelelerle süren eğitim hayatının sonunda üniversite diplomasını aldı.



            CANLI KANLI HESAPLAŞMA
            G.Antep'te muhtar Mustafa Kaygın'ın öldürülmesi nedeniyle kavgalı olan akraba iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Kaygın'ın yeğeni Mesut K.'nın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, muhtarı öldüren Kenan K.'nın kardeşi Cahit K.'ya isabet etti. K, can verdi.

            TAKSİYE ÇEKİDÜZEN
            İBB, taksimetreyi bozup fazla para talep eden taksileri belirledi. 150 aracın ruhsatını iptal etti.

            MOBİL OKUL GELİYOR
            Bakan Selçuk, açıkladı: 11 ilde 'Mobil Okul' projesi başlıyor.

            ÖNCE DİRENDİ SONRA PES ETTİ
            Eskişehir'de kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y., "ikna olmayacağım" dedi. Eskişehir Özel Harekat Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 saatlik ikna çabalarının ardından silahsız teslim olan Adil Y. gözaltına alındı. Son dönemdeki psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye yatırılan Adil Y., 3 ay boyunca tedavi altında tutulacak.

            TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU
            Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Semerkant Mahallesi'nde ünlü markaların taklit ürünlerini sattığı tespit edilen iş yerlerine, polis ekipleri tarafından marka avukatı eşliğinde baskın düzenledi. Baskınlardan haberdar olan bazı esnaflar, kepenk kapatarak iş yerlerinin önünden ayrılmadı. Bir süre polisle tartışan esnaflardan 5'i gözaltına alındı. Esnaflar daha sonra serbest bırakıldı.
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            Haberler Yaşam Damla Aycan soruşturmasında 3 kişi tutuklandı (Yurttan haberler)