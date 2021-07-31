Damla Aycan soruşturmasında 3 kişi tutuklandı (Yurttan haberler)

Gaziantep'te kocası evdeyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Damla Aycan'ın (23) ölümüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.
Aycan'ın 2 gün önce evinde ölmesinin ardından gözaltına alınan eşi Mehmet Aycan, kayınvalidesi Ayşe Aycan ile eşinin dayısı Mehmet Aslan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan 3 kişi "Kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
HÜSEYİN AVNİ COŞ KALBİNE YENİLDİ
2015-17 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş (62), dün akşam asansöre binerek İstanbul İstinye'deki evine giderken fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi. Coş, 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" diyerek tepki göstermişti.
30 SANİYEDE 1 KİŞİ ÖLÜYOR
Hepatit virüsleri salgın sürecinde hastalar ve taşıyıcılar hastaneye gitmekten çekindiği için yayılmaya devam ediyor. Gastroenteroloji Uz. Dr. Koray Tuncer; 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle hepatit virüsü hakkında bilgi verdi: 30 saniyede bir kişinin öldüğünü unutmamalıyız...