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    Konya Meram'da iki aile arasındaki husumet dehşete dönüştü: 7 kişi öldürüldü

    Konya'nın Meram ilçesinde 10 yıl önce kedi yüzünden başlayan husumet dehşete dönüştü. Dedeoğlu ailesinden 4’ü kadın 7 kişi silahla katledildi. Polis, saldırganları arıyor.

    'Cat'liam

    Konya Meram'da yaklaşık 10 yıl önce aynı mahallede oturan iki aile arasında 'kedi' nedeniyle husumet başladı.



    Geçen mayıs ayında taşlı sopalı kavga çıktı. 12 kişi yaralandı. 6 kişi tutuklandı.



    Dün saat 18.50'de ise bu kez katliam yaşandı. K. ailesinden biri ya da birileri, Dedeoğlu ailesinin evini gitti. Burada çıkan tartışma sonucu Dedeoğlu ailesinin fertlerine ateş açıldı.

    Yaşar Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Sibel Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Barış Dedeoğlu yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası ev ateşe verildi. Polis, saldırganları arıyor.
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    Haberler Yaşam Konya Meram'da iki aile arasındaki husumet dehşete dönüştü: 7 kişi öldürüldü