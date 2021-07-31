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    Abi-kardeş Londra buluşması! Oxford Üniversitesi’nde eğitim görecekler...

    Hanifi Değirmençay, Oxford Üniversitesi’nden “yüksek lisans” hakkı kazandı... Başarılı gencin bir diğer mutluluğu ise University College London’da öğrenimini sürdüren ağabeyiyle aynı ülkede okuyacak olması

    Londra buluşması
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) burslusu olarak İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tarafından kabul edilen Muhammed Hanifi Değirmençay, aynı programla University College London'da doktora eğitimini sürdüren ağabeyi Abdullah Değirmençay ile aynı ülkede okuyacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Muhammed Hanifi Değirmençay, "Türkiye, ülkesinin gençlerini tüm dünyanın önde gelen en önemli üniversitelerine göndermeyi taahhüt ediyor ve öğrencisinin arkasında da duruyor. İnşallah o okullardaki eğitim kültürü ve çalışma ahlakını edinip ülkemize dönersek çok daha verimli bir şekilde hizmet edebilir konuma geliriz" dedi. Abdullah Değirmençay ise "Hanifi'ye, Cambridge ve Oxford'dan kabul aldığını ilk ben haber verdim. İki okuldan da kabul almak çok onur verici bir durum, ailecek sevindik" ifadesini kullandı.
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    Haberler Yaşam Abi-kardeş Londra buluşması! Oxford Üniversitesi’nde eğitim görecekler...