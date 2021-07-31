Başkan Erdoğan Türkiye’nin yüreğini yakan orman yangınlarıyla ilgili konuştu: Soruşturma sürüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daydı.

Cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Çıkışta, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

DÜNYADA sayılı itfaiye örgütlerinden bir tanesine biz sahibiz. Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanabilecek uçak yok. Biz ise şu anda bir defa burada 45 helikopterle çalışıyoruz. Bunların yanında uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette.

BIN 80 arazöz, 280 su tankeri, 2 bin 270 ilk müdahale aracı aktif çalışıyor. 10 bin 550 yangın, itfaiye işçisi aktif olarak burada görevde. 4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyor. Bin 140 noktada ise orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. 28-30 Temmuz, bu yangının süreci ve 85 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette. 74'ü kontrol altına alındı, 11 orman yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.

ÇEVRE Bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ ile bölgede evi yananların evlerini süratle yeniden inşa edilecek.

KABİNE toplantısında durumu gözden geçireceğiz. Bayram her şeyi tersine çevirdi. Rakamlar aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

BAŞKAN Erdoğan, ABD'nin Yunanistan Dedeağaç'a zırhlı araç sevkiyatı yapmasını da değerlendirdi. "Bu 2014'ten beri Amerika'nın planlı programıdır. Bizler de yakından takip ediyoruz. Tedbirse tedbir" dedi.