Son dakika: Muğla Fethiye'de orman yangını! Sabotaj şüphesi

Türkiye'nin başta tatil bölgeleri olmak üzere birçok noktasında çıkan yangınları bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de orman yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.