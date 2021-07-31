Yasemin Gündoğan buhar oldu!

Almanya'da bir para dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, 8 milyon Euro çaldığı iddiasıyla kayıplara karışmıştı. Çalınan paranın 25 milyon Euro olduğu da iddia edilmişti. Alman polisi, istihbarat servisi BND ajanları yaklaşık 20 gündür Yasemin'in yakalanması için çalışıyor. Alman yetkililer, 17 ülkede toplam 300 kişilik ekiple Yasemin'in yakalanması için koordineli çalışıyor.
YA ÖLDÜYSE!
Ancak hala Yasemin'den bir iz yok. Alman yetkililer, Yasemin'in önemli bir mafya ile çalıştığını ve bu nedenle izini kaybettirdiğine inanıyor. Yasemin Gündoğan'ın önce Türkiye'ye kaçtığı, ardından da Latin Amerika ülkelerinden birinde saklandığı iddia edilmişti. BND'ye yakın kaynaklar Yasemin Gündoğan'ın öldürülmüş olma ihtimalinin de hiç de az olmadığına dikkat çekti. Alman polisi, geçen hafta Yasemin'in birçok arkadaşını da sorguladı.
Siyah minibüste 7 kişinin parmak izi çıktı. Polis, onlar için de yakalama kararı çıkarttı.
YA ÖLDÜYSE!
Ancak hala Yasemin'den bir iz yok. Alman yetkililer, Yasemin'in önemli bir mafya ile çalıştığını ve bu nedenle izini kaybettirdiğine inanıyor. Yasemin Gündoğan'ın önce Türkiye'ye kaçtığı, ardından da Latin Amerika ülkelerinden birinde saklandığı iddia edilmişti. BND'ye yakın kaynaklar Yasemin Gündoğan'ın öldürülmüş olma ihtimalinin de hiç de az olmadığına dikkat çekti. Alman polisi, geçen hafta Yasemin'in birçok arkadaşını da sorguladı.
Siyah minibüste 7 kişinin parmak izi çıktı. Polis, onlar için de yakalama kararı çıkarttı.