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    • 31.07.2021 03:17
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    Son dakika: Muğla Fethiye'de orman yangını!

    Türkiye'nin başta tatil bölgeleri olmak üzere birçok noktasında çıkan yangınları bir yenisi daha eklendi. Muğla’nın Fethiye ilçesinde de orman yangını başladı. Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor.

    İHA
    Bir yangın da Fethiye'de!

    Türkiye'nin başta tatil bölgeleri olmak üzere birçok noktasında çıkan yangınları bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de orman yangını başladı.

    Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.

    "VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU"
    Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

        FETHİYE-ÖLÜDENİZ KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
        Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor.

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