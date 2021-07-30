Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Pelin ile Murat Tunçtan'ın yakışıklısı Kıvanç Tunçtan...
Gül ile Hasan Şahin'in prensesi Ecrin Duru Şahin...
Semiha ile Harun Basan'ın yakışıklısı Asaf Basan...
Hatice ile Turgut Sayılır'ın yakışıklısı Toprak Onat Sayılır...
Pelin ile Murat Tunçtan'ın yakışıklısı Kıvanç Tunçtan...
Gül ile Hasan Şahin'in prensesi Ecrin Duru Şahin...
Semiha ile Harun Basan'ın yakışıklısı Asaf Basan...
Hatice ile Turgut Sayılır'ın yakışıklısı Toprak Onat Sayılır...