Son dakika: Başkan Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili bölgedeki bakanlardan bilgi aldı

Kepezbeleni'ndeki alevlerin yayılması üzerine komşu mahalle Kepez'deki evler de tahliye edildi. Vatandaşlar ve hayvanları gerek kendi gerekse belediye imkanlarıyla mahalleden ayrıldı. İlçedeki Kocaköy ile Murtiçi mahallelerinde de teyakkuza geçildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Akseki'deki yangının Manavgat'ın Oymapınar Barajı yakınlarına sıçraması üzerine bölgede mahsur kalan 10 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Yangından etkilenen 183 kişi hastanelere başvurdu ve 15 kişinin hastanelerde tedavileri devam ediyor, diğerleri ise taburcu edildi.

Manavgat Devlet Hastanesinde entübe 10 kişi ise yangın nedeniyle yoğunluk ihtimaline karşı başka kamu hastanelerine sevk edildi.

Alanya ilçesine bağlı Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Öte yandan Gündoğmuş ilçesinde de Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesindeki Yukarı Mahalle de tedbir amaçlı boşaltı.

BAKANLAR İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRDÜ

Manavgat'taki yangının çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bölgeye geldi. İki gündür bölgede inceleme yapan Pakdemirli ile Çavuşoğlu'na bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Havadan ve karadan yangın bölgelerindeki incelemelerini sürdüren, ekipleri de duruma göre yönlendiren bakanlar, yangınla ilgili gelişmeleri de belirli aralıklarla kamuoyuna duyurdu.