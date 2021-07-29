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    • Yaşam
    • 29.07.2021 17:10
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    • 29.07.2021 17:12
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    İstanbul Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı

    İstanbul Bağcılar'da 4 ayrı adrese düzenlenen baskında 20 bin şişe sahte parfüm ve üretimde kullanılan makineler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. İşte haberi detayları...

    Bağcılar'da ele geçirildi! Tam 20 bin şişe...

    Bağcılar'da 4 ayrı adrese düzenlenen baskında 20 bin şişe sahte parfüm ve üretimde kullanılan makineler ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.




    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, parfüm markalarının merdiven altı yerlerde sahte üretimle ambalajlandıktan sonra satışa hazır hale getirildiği bilgisini aldı.




    Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda belirlenen adreslerde halk sağlığını tehlikeye düşürecek koşullarda sahte parfüm üretimi yapıldığı ve depolandığını tespit etti.



        Belirlenen 4 adrese eş zamanlı yapılan baskında, çeşitli markalarda üretilmiş satışa hazır 20 bin şişe parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan makineler ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.



        Baskında ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

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        Haberler Yaşam İstanbul Bağcılar'da 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi: 3 kişi gözaltına alındı