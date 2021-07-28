Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Temmuz 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Kübra ile Berkan Gökalp'ın yakışıklısı Arthur Berk Gökalp



Şeyda ile Mehmet Ataş'ın kızları İlayda ve İrem Ataş





Selda Şentürk Ahmetoğlu ile Ercan Ahmetoğlu'nun yakışıklısı Agah Mert





Ebru ile Ömer Aldoğan'ın kızları Masal ve Mina Almila