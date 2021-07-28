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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Temmuz 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 28 Temmuz 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Kübra ile Berkan Gökalp'ın yakışıklısı Arthur Berk Gökalp


    Şeyda ile Mehmet Ataş'ın kızları İlayda ve İrem Ataş



    Selda Şentürk Ahmetoğlu ile Ercan Ahmetoğlu'nun yakışıklısı Agah Mert



    Ebru ile Ömer Aldoğan'ın kızları Masal ve Mina Almila

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Temmuz 2021