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    Eski futbol hakemi ve doktor Yıldıray Arslan’ın yasa boğan vedası: Tıp çaresiz

    Diyarbakırlı eski hakem Dr. Yıldıray Arslan’ın kızı ve oğlu da tıp mesleğini seçti. Aile, çifte kutlama için İzmir’e gitti. Fakat ünlü doktor beyin kanaması geçirdi. 20 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Tıp ve spor camiası yasta...

    Tıp çaresiz

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu eski üyesi ve Süper Lig eski hakemi Dr. Yıldıray Arslan, kendisi gibi doktor olan kızı Ezgi Su Arslan ile Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi oğlu Yiğit Arslan'ı görmek için eşiyle Diyarbakır'dan İzmir'e geldi. Ancak beyin kanası geçirdi.

    Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aslan, 20 günün ardından yaşam mücadelesini kaybetti. Arslan'ın ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Binlerce kişi Arslan için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Aile hekimliği yapan Arslan'ın cenazesi doğum yeri olan Elazığ'ın Maden ilçesinde toprağa verilecek.



    Kızı Dr. Ezgi Su Arslan - Eşi hemşire Necmiye Arslan - Oğlu tıp öğrencisi Yiğit Arslan

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    Haberler Yaşam Eski futbol hakemi ve doktor Yıldıray Arslan’ın yasa boğan vedası: Tıp çaresiz