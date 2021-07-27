Moto kuryelerin tartışması kanlı bitti! Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 01.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi.
İddiaya göre, aynı iş yerinde moto kurye olarak çalışan Tayfur Kürşat Cantez ile Ekrem B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
İkili arasında iş yerinde başlayan tartışma, iş yerinin önünde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Ekrem B. yanındaki bıçağı çıkartarak Tayfur Kürşat Cantez'i ağır yaraladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servise ve polise bildirdi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Cantez'i ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan Cantez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cantez'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.