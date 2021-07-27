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    • Yaşam
    • 28.07.2021 06:43
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    • 28.07.2021 06:43
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    Moto kuryelerin tartışması kanlı bitti! Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

    İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iki moto kurye arasında çıkan bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan Tayfur Kürşat Cantez (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Ekrem B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    DHA
    Kuryelerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü

    Olay, saat 01.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

    İddiaya göre, aynı iş yerinde moto kurye olarak çalışan Tayfur Kürşat Cantez ile Ekrem B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



    İkili arasında iş yerinde başlayan tartışma, iş yerinin önünde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Ekrem B. yanındaki bıçağı çıkartarak Tayfur Kürşat Cantez'i ağır yaraladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servise ve polise bildirdi.


    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Cantez'i ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan Cantez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cantez'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.




        YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
        Gencin cansız bedeni. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de şüphelinin eşkâl bilgisini alarak, yakalamak için çalışma başlattı.



        SORUŞTURMA SÜRÜYOR
        Koordineli bir çalışma yürüten ekipler, kısa sürede Ekrem B.'yi suç aleti ile yakaladı. Gözaltına alınan Ekrem B., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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