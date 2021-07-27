Moto kuryelerin tartışması kanlı bitti! Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Cantez'i ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan Cantez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cantez'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi.