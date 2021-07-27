Sosyal medya fenomeni Beyza Doruk: Takipçilerimle Etiyopya’da su kuyusu açtırdık

Sosyal medyada 'Suu Sever' adıyla tanınan fenomen Beyza Doruk, aynı zamanda Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği'nin (İBS) icra kurulunda yer alıp yardım çalışmaları yapan bir iyilik elçisi. Sık sık Afrika'nın susuzlukla mücadele eden ülkesi Etiyopya'ya giderek fakir halka yardımlarda bulunan Doruk, bölgedeki yokluğu Instagram paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.

TAKİPÇİLERİNDEN MESAJ YAĞDI

Örnek davranışlarıyla adından söz ettiren Beyza Doruk, yaptığı paylaşımlar üzerine takipçilerinden gelen "Etiyopya'ya kuyu açalım" mesajlarına da kayıtsız kalmadı. Doruk, İBS Derneği ve takipçilerinin desteğiyle ülkede "Bizim Su Kuyumuz" adını verdiği bir kuyu açtırdı.

Bölge halkının çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü fenomen, takipçileriyle birlikte ülkede kuyu açtırmaya devam edeceklerini söyledi.

PARA HEMEN TOPLANDI 1 AY İÇİNDE AÇTIK

Beyza Doruk şöyle konuştu: "Yaptığım paylaşımlar üzerine takipçilerimden böyle bir istek gelince çok heyecanlandım. Kuyu açtırmak için gereken para kısa sürede derneğimizin hesabında toplandı. 1 ay gibi kısa bir sürede kuyumuzu açtık. Derneğimiz bölgede zaten senelerdir kuyu açılışı yapıyordu, toplamda 324 kuyumuz vardı. Bizim yaptırdığımızla birlikte kuyu sayımız 325'e ulaştı. Şimdi takipçilerimle beraber ikinci ve üçüncü su kuyularını açtırmak için çalışmalara devam ediyoruz."