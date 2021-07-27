İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Arhavi'de konuştu: Hasarlarla ilgili ödemeler başladı

YARALARI SARARAK YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Devlet devletliğini gösteriyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Burada işletmelerle de konuştuk. Hepsiyle onların deyimiyle halleştik.

Biz sadece hasar ödeme mantığıyla bakmıyoruz bir tek şeyle baklıyoruz o işletmeler bizim milli servetimizdir ayağa kalkmak zorunda. İnşallah birlikte bu yaraları sararak yola decam edeceğiz.