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    • Yaşam
    • 27.07.2021 19:39
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    • 27.07.2021 19:54
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Arhavi'de konuştu: Hasarlarla ilgili ödemeler başladı

    Sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'in Arhavi ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Arhavi'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi’nin temizliğinin yüzde 95 oranında tamamlandığını belirtti. Selden mağdur olan vatandaşlara ödemelerin başladığını bildiren Soylu, "Mesela eşya hasarlarının zannediyorum ki yüzde 60’ını yüzde 70’ini bugün hesaplara yatırmışlardır. Yarın da hesaplarına yatar" ifadelerini kullandı. Soylu, "İnşallah birlikte bu yaraları sararak yola devam edeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    AHaber
    Selzedelere ödemeler başladı

    Sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'in Arhavi ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

    Arhavi'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'nin temizliğinin yüzde 95 oranında tamamlandığını belirtti.

    ÖDEMELER BAŞLADI
    Selden mağdur olan vatandaşlara ödemelerin başladığını bildiren Soylu, "Mesela eşya hasarlarının zannediyorum ki yüzde 60'ını yüzde 70'ini bugün hesaplara yatırmışlardır. Yarın da hesaplarına yatar" ifadelerini kullandı.

    Soylu şunları söyledi:
    Eşya hasarlarının zannediyorum ki yüzde 60'ını yüzde 70'ini bugün hesaplara yatırmışlardır. Yarın da hesaplarına yatar. Araç hasarlarıyla ilgili şöyle bir yöntemi izledik. İlk başta insanlar araçlarım pert oldu gitti dediler ama sonra tamircilere gidince masrafları çıktı. Onların masraflarını karşılayacağız.

        YARALARI SARARAK YOLA DEVAM EDECEĞİZ
        Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Devlet devletliğini gösteriyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Burada işletmelerle de konuştuk. Hepsiyle onların deyimiyle halleştik.

        Biz sadece hasar ödeme mantığıyla bakmıyoruz bir tek şeyle baklıyoruz o işletmeler bizim milli servetimizdir ayağa kalkmak zorunda. İnşallah birlikte bu yaraları sararak yola decam edeceğiz.

        Şuana kadar toplam burada eşya, işyeri ve araç toplam 85 milyonluk hasar gerçekleşti. Bunlarda altyapı ve yeni yapılacak onarımlar yok.
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