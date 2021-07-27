İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Arhavi'de konuştu: Hasarlarla ilgili ödemeler başladı

Sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'in Arhavi ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.
Arhavi'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arhavi'nin temizliğinin yüzde 95 oranında tamamlandığını belirtti.
ÖDEMELER BAŞLADI
Selden mağdur olan vatandaşlara ödemelerin başladığını bildiren Soylu, "Mesela eşya hasarlarının zannediyorum ki yüzde 60'ını yüzde 70'ini bugün hesaplara yatırmışlardır. Yarın da hesaplarına yatar" ifadelerini kullandı.
Soylu şunları söyledi:
Eşya hasarlarının zannediyorum ki yüzde 60'ını yüzde 70'ini bugün hesaplara yatırmışlardır. Yarın da hesaplarına yatar. Araç hasarlarıyla ilgili şöyle bir yöntemi izledik. İlk başta insanlar araçlarım pert oldu gitti dediler ama sonra tamircilere gidince masrafları çıktı. Onların masraflarını karşılayacağız.