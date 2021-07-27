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    • Yaşam
    • 27.07.2021 21:08
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    • 27.07.2021 21:09
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    Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard tutuklandı

    Samsun’da bir barda görevli bodyguard bardaki kavga sırasında silahla 2 kişiyi öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haberin detayları...

    İHA
    Barda 2 kişiyi öldüren bodyguard tutuklandı

    Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda çıkan kavgada silahlı saldırıda Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar hayatını kaybetti.

    Polis olay yerinde 9 adet boş kovan ve 2 adet mermi çekirdeği ele geçirdi.

    Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen barda görevli bodyguard Yaşar M. (29), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Polisteki işlemleri tamamlanan Yaşar M. polis yeleği giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yaşar M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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