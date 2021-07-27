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    Erzurum ile Yozgat arasında 'cağ kebabı' rekabeti

    Erzurum ile Yozgat, Cağ kebabı yüzünden kapıştı. Yüzyıllarca dadaş kentinin olduğu belirtilen Cağ kebabına, Yozgat da sahip çıktı. İşte merak edilen detaylar...

    Cağın rekabeti
    Kayseri- Kastamonu arasındaki pastırma kavgasının benzeri, Erzurum-Yozgat arasında patlak verdi. Yozgat'ta birçok işletmeci, Cağ kebabı servis edince, Erzurum buna tepki gösterdi. Yoğun talep üzerine Erzurum'un ünlü cağ kebabını sunan Sefa Sofrası'nın kaliteli ve damak lezzetine hitap etmesinden dolayı yoğun ilgi gördüğü belirtildi. İşyeri sahibi Ali Çatar, vatandaşların damak tadına hitap ettiklerini belirterek talep üzerine Erzurum Cağ kebabının yapımına başladıklarını söyledi. Cağ kebabı için bölgeden özel olarak kuzu eti aldıklarını dile getiren Çatar, odun ateşinde pişen ve bazı bölgelerde "yatık döner" olarak adlandırılan kebabın şiş ve lavaş ekmeği ile servis edildiğini kaydetti.

    Çatar, çağ kebabıyla birlikte müşterilere ikramlarda da bulunduklarını ifade etti.

    İki il arasındaki rekabet, sosyal medyayı inletti:

    Ben yerim, kimin olursa olsun.
    Artvin Yusufeli de bize ait diyor.
    Eğer doğruysa Yozgat'a cağ atlatır.
    Yozgatlı'lar o döneri pişirecek ateşi bile ayarlayamaz.
    Erzurum, Yozgat veya Artvin fark etmez.
    Aynı yöre, aynı hayvan, aynı lezzet...



    Cağ kebabının özelliği, odun ateşinde pişmesi, kuzu eti olması ve terbiyesinin soğan, karabiber ve tuzla yapılması...
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    Diren Tunus
    Haberler Yaşam Erzurum ile Yozgat arasında 'cağ kebabı' rekabeti