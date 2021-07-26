Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.07.2021 01:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2021 01:11
    ABONE OL

    İzmir'de artık kapanma istemeyen bir esnafın şartı dikkat çekti: Aşı olmayan giremez

    İzmir'de Kemal Özçakar isimli işletmeci iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama çalışmalarına destek verdi. İnsanlardan olumlu dönüş alacağına inandığını belirten Özçakar, "müşterilerimin de bu konuda bana problem çıkaracağına katiyen inanmıyorum aksine destekleyeceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Haberin detayları...

    AA
    İHA
    Esnaf aşı olmayanları dükkana almıyor

    Kıbrıs Şehitleri Caddesi Gazi Kadınlar Sokağı'ndaki Mülkiyeliler Birliği Lokalini işleten Kemal Özçakar, salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanların zor günler geçirdiklerini söyledi.

    Salgının başlangıcından itibaren kendilerinden istenilen tüm kısıtlama ve kurallara uyduğunu anlatan Özçakar, normalleşme süreciyle nefes aldıklarını belirtti.

    TOPLUMDA BİLİNÇ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR

    Bilim insanlarının aşılama çağrılarını desteklemek için kendi iş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asarak, bu konuda bilinç oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Özçakar, "Ben kapalı kaldığımız zamanlarda aşı çalışmaları ne durumda diye merak ediyordum. Sonra aşı bulundu ve çok sevindim. Çünkü bu virüsün bulaşmasını önleyecek bizim de tutunabileceğimiz noktada gerçekçi olmamız gerekirse en önemli şey aşıydı. Aşının yaygınlaşması bulaşmanın önüne geçecek ve biz de normale dönmeye çalışacaktık." dedi.

    "BEN AŞI OLDUM DEDİĞİNDE BEN BUNA İKNA OLURUM"

    İş yerine gelen her müşterisine aşı olup olmadığını soracağını vurgulayan Özçakar, "Ben insanların kişisel beyanlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben aşı oldum dediğinde ben buna ikna olurum ancak çok şüpheci olduğum noktada cep telefonlarındaki uygulamalardan aşı tarihlerini kontrol edebilirim." diye konuştu.

    "MÜŞTERİLERİMİN PROBLEM ÇIKARACAĞINA KATİYEN İNANMIYORUM"

        Müşterilerinden yana bir endişe duymadığını anlatan Özçakar, "Ben müşterilerimin de bu konuda bana problem çıkaracağına katiyen inanmıyorum aksine destekleyeceklerini düşünüyorum. Çünkü benim bu çabam aynı zamanda müşterilerimin kendi sağlıklarının korunması ve gözetilmesine hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

        "TÜM İŞLETMELERDE UYGULANMASINI İSTİYORUM"

        Arkadaşları ile birlikte restorana gelen müşteri Nimet Altınlılar (61) ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altınlılar, "Mekana girerken "Aşı olmayan giremez" yazısını gördük ve bu durum arkadaşlarımla benim çok hoşuma gitti. Tüm dünyada geçerli olan bir uygulama ve ülkemin de tüm işletmelerinde uygulanmasını istiyorum. Hem kendimizi hem de başkalarını korumamız gerekiyor. Sadece bu tür mekanlarda değil toplumsal olarak bulunan hiçbir ortamda aşı olmadan bulunmamak gerekiyor. İnsanların bilinçli olması ve birbirimize saygılı olmamız lazım. İşletmeci arkadaşları tebrik ediyorum. Aşı olalım lütfen" şeklinde konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Esnaf aşı olmayanları dükkana almıyor
        Haberler Yaşam İzmir'de artık kapanma istemeyen bir esnafın şartı dikkat çekti: Aşı olmayan giremez