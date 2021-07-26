Sarıyer'de kan donduran cinayet: Birlikte eğlendiği kadını bıçaklayarak öldürdü





Yapılan inceleme sonrasında Fatma Keke'nin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Özer Ağaoğlu'nun yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.





Olayla ilgili soruşturma sürüyor.