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    • Yaşam
    • 27.07.2021 06:23
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    • 27.07.2021 06:23
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    Sarıyer'de kan donduran cinayet: Birlikte eğlendiği kadını bıçaklayarak öldürdü

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy mahallesinde bir kişi, birlikte eğlendiği Fatma Keke'yi(53) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Evli ve iki çocuk babası olan Özer Ağaoğlu'nun yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    DHA
    Sarıyer'de kan donduran cinayet!

    Olay, saat 00.00 sıralarında Bahçeköy Merkez Mahallesi Serhatter Sokak üzerinde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.


    İddiaya göre, Özer Ağaoğlu(46) gece saatlerinde Fatma Keke,(53) ile alkol alıp eğlendikleri sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Özer Ağaoğlu, Fatma Keke'yi birçok yerinden bıçakladı.

    KADIN ÖLDÜ, KATİL BODRUM KATTA YAKALANDI
    Saldırgan olay yerinden kaçarken komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatma Keke'nin öldüğü belirlendi.

    Olay sonrasında çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ile Çayırbaşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Özer Ağaoğlu'nu, olay yerinin 3 sokak yakınında bir binanın bodrum katında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

        POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI
        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısı olay yerinde uzun süre inceleme yaptı.



        Yapılan inceleme sonrasında Fatma Keke'nin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Özer Ağaoğlu'nun yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.



        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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