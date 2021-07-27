Bu mantarın değerine paha biçilemiyor! Bulmak neredeyse imkansız... Kocaeli'de kırmızı tirmit...





"ÇİĞ YENİLDİĞİNİ ÇOĞU İNSAN BİLMEZ"

Fabrikada çalıştığını söyleyen Ergin, 8 yıldır boş vakitlerini mantar toplayarak geçirdiğini söyledi. Sadece iki tür mantar topladığını belirten Ergin, "Orman mantarı olan tirmit mantarının iki türünü topluyorum. Bu mantarlar altın değerinde. Kırmızı olan mantar türü çiğ yenir. Çiğ yenildiğini çoğu insan bilmez, çok değerli bir mantardır. Bunu bulmamız gerçekten çok zor, hatta bazen imkansız. Örneğin günde 100 kilo beyaz mantar toplarsınız ama bu kırmızı mantardan sadece 4 tane bulabilirsiniz" dedi.