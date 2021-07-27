Bu mantarın değerine paha biçilemiyor! Bulmak neredeyse imkansız... Kocaeli'de kırmızı tirmit...

Kocaeli'de ormanları dolaşarak, türü az bulunan ve halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus mantarı toplayan Ramazan Ergin, sağlığa ve yaralara iyi gelen, adeta şifa deposu olan mantarı çiğ tüketiyor. Kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini ormanlarda harcayan Ergin, "Bu mantarın fiyatı paha biçilemeyecek değerde" dedi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Ramazan Ergin (42), boş vakitlerinde ormana giderek sadece iki önemli mantar türünü bulmaya çalışıyor. 8 yıldır boş zamanlarını ormanda mantar toplayarak değerlendiren Ergin, halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus ve 'acı sütlü mantar' olarak tanımlanan lactarius piperatus topluyor.
Ergin özellikle, şifa deposu olan kırmızı tirmiti bulabilmek için saatlerini harcıyor. Çiğ tüketilen, protein açısından zengin olan kırmızı tirmit için ormanları dolaşan Ergin, topladığı mantarları hem sağlığı için kullanıyor, hem de talep eden arkadaşlarına hediye ediyor.