Ağrı Dağı'yla evlendi! Nedeni kadına ve çocuğa karşı şiddete dikkat çekmek

İstanbul'da bir okulda resim öğretmenliği yapan ve yaklaşık 4 yıldır dağcılık sporu ile ilgilenen Sevgül Eraslan, Ağrı Dağı'nda farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. 30 kişilik bir grupla Ağrı Dağı'na tırmanan Sevgül Eraslan, 4 bin 200 metreye ulaştıklarında sırt çantasındaki gelinliği çıkararak giydi.
Arkadaşlarının bakışları arasında Ağrı Dağı ile evlendiğini söyleyen Eraslan, "Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim.
Toplumun bir parçası olarak kadınlara karşı yapılan ayrımcılık ve çocuklara karşı yapılan çeşitli istismarların insan haklarına aykırı olduğunun farkında olunmasını, bu suçların yalnızca suça uğramış bireylerde değil bizlerde de büyük acılar oluşturduğunu ve her birimizde manevi zararlara neden olduğunun farkındayız.