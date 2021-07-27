Ağrı Dağı'yla evlendi! Nedeni kadına ve çocuğa karşı şiddete dikkat çekmek

Toplumun bir parçası olarak kadınlara karşı yapılan ayrımcılık ve çocuklara karşı yapılan çeşitli istismarların insan haklarına aykırı olduğunun farkında olunmasını, bu suçların yalnızca suça uğramış bireylerde değil bizlerde de büyük acılar oluşturduğunu ve her birimizde manevi zararlara neden olduğunun farkındayız.