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    • Yaşam
    • 27.07.2021 14:15
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    • 27.07.2021 14:19
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    İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Caddebostan Sahili'nde serinledi

    İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti. Anadolu Yakası Kadıköy'de bulunan Caddebostan Sahili'nde sıcaktan bunalanların tercihi oldu. Vatandaşlar Caddebostan Sahili'nde denize girerek serinledi.

    DHA
    İstanbul'da sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

    İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti.

    Caddebostan Sahili'ne gelenler bol bol yüzdü.

    İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'nı tercih etti.

        Bazıları denize girerken, bazıları ise yatarak güneşlendi.

        Burada denize giren Erkan Altınöz, "Eşim ve çocuklarımla serinlemeye geldik.

        Hafta sonu kalabalık oluyor diye hafta içi geldik" dedi.
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            Haberler Yaşam İstanbul'da sıcaktan bunalanlar Caddebostan Sahili'nde serinledi