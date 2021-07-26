Yer: İzmir’in Balçova... İhmal ve facia!

Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi. Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi.
TURİST CAN VERDİ
Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarıldı. Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi. Ancak inşaat bölgesinde önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki çığ gibi büyüdü.
TURİST CAN VERDİ
Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarıldı. Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi. Ancak inşaat bölgesinde önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki çığ gibi büyüdü.