Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yer: İzmir’in Balçova... İhmal ve facia!

    İzmir’in Balçova ilçesinde otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Sürücü alkollü olmasına rağmen metro çukuruna önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki vardı.

    İhmal ve facia
    Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi. Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi.




    TURİST CAN VERDİ
    Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarıldı. Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi. Ancak inşaat bölgesinde önlem almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki çığ gibi büyüdü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Halisdemir'e 'darbeci' diyen İP'li disiplinlik oldu
    Haberler Yaşam Yer: İzmir’in Balçova... İhmal ve facia!